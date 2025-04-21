Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
254,15
Економія при броні: -34,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
239,06
Економія при броні: -29,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
257,75
Економія при броні: -33,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
256,12
Економія при броні: -41,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,60 грн