Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
220,08
Економія при броні: -10,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
248,21
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
248,64
Економія при броні: -17,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
240,80
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
253,54
Економія при броні: -38,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
259,91
Економія при броні: -44,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
241,40
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
242,50
Економія при броні: -30,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
252,53
Економія при броні: -14,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,10 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
255,98
Економія при броні: -40,71 грн