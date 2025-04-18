Київ (адресу не вказано)
Доступно в 429 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
276,46
Економія при броні: -42,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
246,91
Економія при броні: -28,22 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
276,54
Економія при броні: -42,03 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,31
Економія при броні: -31,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
256,48
Економія при броні: -26,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
272,06
Економія при броні: -41,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
230,61
Економія при броні: -35,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
252,41
Економія при броні: -22,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
256,33
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,70 грн