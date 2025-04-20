Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
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Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,40
Економія при броні: -40,24 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
231,99
Економія при броні: -18,99 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,50
Економія при броні: -13,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,82
Економія при броні: -40,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
270,32
Економія при броні: -12,63 грн
Подорожник
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Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
267,89
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
211,37
Економія при броні: -13,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
274,24
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
276,51
Економія при броні: -15,13 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
275,25
Економія при броні: -17,43 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
233,00
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
263,80 грн