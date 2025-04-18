Харків (адресу не вказано)
Доступно в 142 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
249,22
Економія при броні: -35,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
247,94
Економія при броні: -34,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
259,28
Економія при броні: -41,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
232,70 грн