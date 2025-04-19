Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
259,95
Економія при броні: -51,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
251,35
Економія при броні: -16,31 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
242,70
Економія при броні: -29,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
254,90
Економія при броні: -46,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
261,10
Економія при броні: -51,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
225,99
Економія при броні: -11,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
277,32
Економія при броні: -17,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
271,32
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
261,93
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
262,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Тизерцин® таблетки, вкриті оболонкою 25 мг флакон №50
Егіс
245,72
Економія при броні: -37,66 грн