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Артишока екстракт-Здоров'я капсули 100 мг блістер, №60 - Запоріжжя (56590) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
72,00
Економія: -12,60 грн
59,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (4)
69,50
Економія: -11,48 грн
58,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: блістер (1)
54,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
67,99
Економія: -9,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -11,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (1)
69,99
Економія: -11,97 грн
58,02 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
72,00
Економія: -12,60 грн
59,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (1)
78,00
Економія: -18,60 грн
59,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (3)
72,00
Економія: -13,80 грн
58,20 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 30
Всього: капсули (20)
72,00
Економія: -12,60 грн
59,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: блістер (2)
53,85 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (2)
83,99
Економія: -25,97 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
77,50
Економія: -19,48 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: капсули (50)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 35
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
72,50
Економія: -14,48 грн
58,02 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
66,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (1)
73,58
Економія: -10,75 грн
62,83 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1), блістер (3)
73,50 грн