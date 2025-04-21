Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1545,89
Економія при броні: -93,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1560,30
Економія при броні: -70,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1179,22
Економія при броні: -62,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1535,00
Економія при броні: -79,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1174,84
Економія при броні: -62,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
797,10
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн