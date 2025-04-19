Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
375,55
Економія при броні: -6,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1126,65
Економія при броні: -20,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1551,05
Економія при броні: -98,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн