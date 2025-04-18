Харків (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1147,79
Економія при броні: -54,73 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1532,90
Економія при броні: -69,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Імуран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №100
Aspen Pharma Trading Ltd.
1474,70 грн