Строфантин-Г (Strophantin-G)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,28
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
29,11
Економія при броні: -1,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,58
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,57
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
58,71
Економія при броні: -3,98 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
53,55
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
33,14
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
43,74
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,92
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,32
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,18
Економія при броні: -2,39 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
53,55
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,74
Економія при броні: -2,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
55,84
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
55,48
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 16-А
8.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
56,04
Економія при броні: -3,30 грн