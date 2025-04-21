Строфантин-Г (Strophantin-G)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гнівань, вул. Лісова, 4
19.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99-Б
38.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,46
Економія при броні: -2,67 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
67.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 29
74.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 23
87.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 10
94.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
100.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,80
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 13
100.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 21
100.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,22
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 24
101.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 29
101.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Київська, 5-А
101.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я