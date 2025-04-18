Строфантин-Г (Strophantin-G)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
46,73
Економія при броні: -2,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,67
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,76
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
5.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,48
Економія при броні: -2,16 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
11,21
Економія при броні: -0,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 82
12.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,62
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,90
Економія при броні: -1,58 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
14.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:30
Одеса, вул. Торгова, 37
2.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я