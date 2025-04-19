Строфантин-Г (Strophantin-G)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,59
Економія при броні: -2,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,70
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
19,20
Економія при броні: -1,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,43
Економія при броні: -2,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 42
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,70
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,78
Економія при броні: -2,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,92
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,26
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,11
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
41,32
Економія при броні: -1,52 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 6
15.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
26,88
Економія при броні: -2,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
19,20
Економія при броні: -1,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
42.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
40,80
Економія при броні: -5,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 4
43.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
38,40
Економія при броні: -3,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Рудки, вул. Самбірська, 6
43.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Яворів, вул. Маковея, 41/2
46.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
38,40
Економія при броні: -3,50 грн