Строфантин-Г (Strophantin-G)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,43
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,74
Економія при броні: -2,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
15,06
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
33,44
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
52,02
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,91
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
43,70
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
7.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
33,98
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,97
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 15-Б
12.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,13
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,83
Економія при броні: -1,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Ботанічна, 6
30.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,04
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Покров, вул. Торгова, 54/2
61.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
34,06
Економія при броні: -2,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
61.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
61.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
61.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
30,32
Економія при броні: -1,52 грн