Строфантин-Г (Strophantin-G)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
18,30
Економія при броні: -0,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
34,11
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
42,70
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,43
Економія при броні: -2,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
9.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
37,42
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Героїв, 32
9.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
20.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
21.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
21.8 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,74
Економія при броні: -2,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
51,60
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
26.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
14,70
Економія при броні: -0,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
26.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
18,58
Економія при броні: -0,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
27.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
27.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
28.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
36,78
Економія при броні: -1,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
29.0 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я