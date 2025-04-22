Строфантин-Г (Strophantin-G)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
18,79
Економія при броні: -1,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 2/48
48.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 54-Б
64.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
22,18
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
54,62
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
44,78
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
55,91
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 120
66.7 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
54,80
Економія при броні: -2,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 1
83.5 км
Строфантин-Г розчин для ін'єкцій 0.025 % ампула 1 мл №10
Корпорація Здоров'я