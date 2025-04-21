Нітрогліцерин-Здоров'я (Nitroglycerin-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,29
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,87
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,92
Економія при броні: -1,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,97
Економія при броні: -1,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,72
Економія при броні: -0,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,77
Економія при броні: -2,84 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,99
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,80
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,58
Економія при броні: -1,67 грн