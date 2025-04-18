Нітрогліцерин-Здоров'я (Nitroglycerin-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 374 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
16,52
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,46
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,33
Економія при броні: -1,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,39
Економія при броні: -2,56 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,14
Економія при броні: -0,51 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,46
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,16
Економія при броні: -0,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,22
Економія при броні: -0,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,80
Економія при броні: -1,02 грн