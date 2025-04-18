Нітрогліцерин-Здоров'я (Nitroglycerin-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,71
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,22
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,36
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,66
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я