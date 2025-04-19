Нітрогліцерин-Здоров'я (Nitroglycerin-Zdorovye)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,77
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,46
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,40
Економія при броні: -2,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,09
Економія при броні: -2,82 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,47
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,42
Економія при броні: -2,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,23
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,45
Економія при броні: -1,67 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,64
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,29
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
16,96
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,41
Економія при броні: -2,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,92
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,86
Економія при броні: -3,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,82
Економія при броні: -2,48 грн