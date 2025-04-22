Нітрогліцерин-Здоров'я (Nitroglycerin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,14
Економія при броні: -0,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,18
Економія при броні: -1,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,53
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,21
Економія при броні: -2,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,81
Економія при броні: -1,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,40
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,18
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
17,73
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
18,84
Економія при броні: -1,05 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Нітрогліцерин-Здоров'я таблетки сублінгвальні 0.5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
19,31
Економія при броні: -2,70 грн