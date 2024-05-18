Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці, №10 - Харків (866113) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Волиньфарм
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Всього: упаковка (4)
Зачинено
Любешів, вул. Незалежності, 3
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Горохів, вул. Паркова, 22
Волиньфарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом