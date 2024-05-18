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Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампули у блістері 2 мл в пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (866113) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (4)
60,01
Економія: -4,50 грн
55,51 грн
В інших містах:
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
46,91
Економія: -5,91 грн
41,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
44,00 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Острожець, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (3)
59,88 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Любешів, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (4)
59,88 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Горохів, вул. Паркова, 22
Всього: упаковка (1)
58,90 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
53,49 грн
Волиньфарм
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Зачинено
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
Всього: упаковка (3)
59,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом