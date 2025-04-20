Київ
Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований) (GC Flu vaccine for prevention of flu (split virion, inactivated))

Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований) (GC Flu vaccine for prevention of flu (split virion, inactivated))

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
438.6 км
Джісі Флю вакцина для профілактики гриппу (розщеплений віріон інактивований) суспензія для ін'єкцій шприц 0.5 мл №10
М.Біотек Лтд.
2568,00 грн
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