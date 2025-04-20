Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar® 13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2596,17
Економія при броні: -79,17 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2603,34
Економія при броні: -62,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2820,64
Економія при броні: -175,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2763,55
Економія при броні: -116,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2640,71
Економія при броні: -107,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2847,41
Економія при броні: -111,52 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2609,21
Економія при броні: -68,21 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2606,29
Економія при броні: -65,29 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2783,31
Економія при броні: -114,64 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -99,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2653,05
Економія при броні: -107,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2672,11
Економія при броні: -98,65 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2579,98
Економія при броні: -38,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2766,72
Економія при броні: -172,73 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2678,64
Економія при броні: -135,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2871,88
Економія при броні: -141,72 грн