Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar® 13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Миколаїв
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2675,80
Економія при броні: -67,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2826,68
Економія при броні: -186,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2858,65
Економія при броні: -184,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
4.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2626,10
Економія при броні: -17,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
8.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 156/1
8.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2662,10
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 15/1
9.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2682,10
Економія при броні: -73,30 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Полтавська, 1
62.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2709,52
Економія при броні: -174,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2717,88
Економія при броні: -113,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн