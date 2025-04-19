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Превенар
®
13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar
®
13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Превенар
®
13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar
®
13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Львів
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Доступно в 26 аптеках у Львів
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Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2612,19
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2680,70
Економія при броні:
-76,60 грн
2604,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2662,10
Економія при броні:
-58,00 грн
2604,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2604,10
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Франка Івана, 26
1.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2624,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2675,61
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2674,30
Економія при броні:
-70,20 грн
2604,10
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
1.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2519,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2713,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2571,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2613,70
Економія при броні:
-9,60 грн
2604,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2626,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2664,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Повітряна, 99
3.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2675,61
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2604,10
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
3.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2669,28
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
3.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2669,25
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
4.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2664,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2682,50
Економія при броні:
-78,40 грн
2604,10
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2670,48
грн
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