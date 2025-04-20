Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar® 13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Українська, 98/2
3.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2674,30
Економія при броні: -27,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 13
3.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2840,28
Економія при броні: -148,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
П'ятихатки, вул. Олександрійська, 55
60.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2571,50
Економія при броні: -0,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2616,00
Економія при броні: -99,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
78.8 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
79.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2809,88
Економія при броні: -155,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн