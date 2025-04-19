Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar® 13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2549,38
Економія при броні: -32,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2687,30
Економія при броні: -76,60 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
4.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2749,20
Економія при броні: -138,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2667,20
Економія при броні: -56,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2658,90
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2618,00
Економія при броні: -7,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн