Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) (Prevenar® 13 pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (thirteen valent adsorbed))
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2685,30
Економія при броні: -74,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2675,70
Економія при броні: -64,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2801,06
Економія при броні: -167,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2658,90
Економія при броні: -47,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2771,20
Економія при броні: -192,25 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2790,97
Економія при броні: -138,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
2669,20
Економія при броні: -58,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Превенар® 13 вакцина пневмококова полісахаридна кон'югована (тринадцятивалентна адсорбована) суспензія для ін'єкцій 1 доза шприц 0.5 мл №1
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн