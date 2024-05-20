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Авастин® концентрат для розчину для інфузій 100 мг/4 мл флакон, №1 - Запоріжжя (79894) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
14537,90
Економія: -1795,70 грн
12742,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
10013,40 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
13802,57 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
10168,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (1)
14071,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
13401,69 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
14071,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (2)
14938,32
Економія: -1869,80 грн
13068,52 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
Всього: упаковка (10)
14680,40
Економія: -1938,20 грн
12742,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
Всього: упаковка (1)
14030,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
12827,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
15292,64 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
Всього: упаковка (1)
15128,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
10013,40 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
10168,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
14680,40
Економія: -1938,20 грн
12742,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Толстого Льва, 94
Всього: упаковка (1)
14740,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
12765,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 72
Всього: упаковка (1)
12725,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (1)
14680,40
Економія: -1938,20 грн
12742,20 грн