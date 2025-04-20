Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні: -60,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні: -45,00 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1695,32
Економія при броні: -105,31 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
66.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1545,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1592,35
Економія при броні: -78,95 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
67.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1578,72
Економія при броні: -68,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
67.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1594,98
Економія при броні: -76,61 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1482,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1594,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 87
170.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,50
Економія при броні: -22,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
195.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
196.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
196.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
196.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1679,66
Економія при броні: -89,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
196.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
196.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
197.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.