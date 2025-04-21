Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1623,61
Економія при броні: -85,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1745,46
Економія при броні: -75,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1653,77
Економія при броні: -63,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1599,64
Економія при броні: -73,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1625,04
Економія при броні: -109,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1602,24
Економія при броні: -90,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1630,20
Економія при броні: -94,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1596,10
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,50
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1640,65
Економія при броні: -104,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1603,49
Економія при броні: -67,31 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
188.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
189.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
189.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1589,80
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1577,20
Економія при броні: -66,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
190.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
193.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
194.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1684,04
Економія при броні: -95,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
196.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1604,38
Економія при броні: -94,96 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
196.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1667,20
Економія при броні: -60,61 грн