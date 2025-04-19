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Простин Є2 (Prostin E2)
Простин Є2 (Prostin E2)
Львів
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Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
64.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1658,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
64.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1596,10
Економія при броні:
-60,80 грн
1535,30
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
64.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1510,31
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9-А
64.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1535,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
114.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1463,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
325.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1647,65
Економія при броні:
-111,47 грн
1536,18
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
327.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,42
Економія при броні:
-61,14 грн
1536,28
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
328.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1603,80
Економія при броні:
-67,62 грн
1536,18
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
328.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1567,91
Економія при броні:
-56,50 грн
1511,41
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
328.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,50
Економія при броні:
-7,70 грн
1589,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
328.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1596,10
Економія при броні:
-6,30 грн
1589,80
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
329.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1745,12
Економія при броні:
-75,51 грн
1669,61
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
329.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1655,21
Економія при броні:
-65,20 грн
1590,01
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
329.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1599,49
Економія при броні:
-61,22 грн
1538,27
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
330.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,16
Економія при броні:
-82,84 грн
1526,32
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
330.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1614,08
Економія при броні:
-98,69 грн
1515,39
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
456.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1558,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
458.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1558,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
458.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1589,80
Економія при броні:
-30,90 грн
1558,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
458.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1614,09
Економія при броні:
-103,68 грн
1510,41
грн
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