Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1678,39
Економія при броні: -105,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1667,20
Економія при броні: -60,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1590,20
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1573,74
Економія при броні: -64,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1676,21
Економія при броні: -87,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1512,00
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
9.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1608,52
Економія при броні: -100,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Симиренка, 5
9.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
9.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1602,71
Економія при броні: -76,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1598,61
Економія при броні: -88,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1512,00
Економія при броні: -29,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Покотила Володимира, 9
10.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1589,80
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
10.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.