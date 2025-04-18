Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Шиндлера, 87
89.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1597,50
Економія при броні: -7,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1594,00
Економія при броні: -31,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1639,11
Економія при броні: -109,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
132.8 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1725,18
Економія при броні: -66,51 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
133.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1572,35
Економія при броні: -56,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
134.0 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1669,75
Економія при броні: -79,74 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
191.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1572,65
Економія при броні: -62,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
191.1 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1589,33
Економія при броні: -70,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1584,13
Економія при броні: -70,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
195.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1704,27
Економія при броні: -114,26 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1482,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Простин Є2 гель вагінальний 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1609,00
Економія при броні: -30,00 грн