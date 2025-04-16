Киев
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Запорожье (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
62.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
68.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
136.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
288.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
341.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
686.0 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
717.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
840.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
841.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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