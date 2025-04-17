Киев
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
215.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
224.0 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
259.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
326.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
385.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
484.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
485.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
486.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
488.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
347.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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