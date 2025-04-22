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Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Львов
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Доступно в 1 аптеках в Львов
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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В городах рядом
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
181.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
580.8 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
713.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
Забронировать
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
772.0 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
813.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
815.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
817.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека
Открыто
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Ковель, ул. Независимости, 57
160.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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