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Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)
Киев
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
157.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
303.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Сумы, ул. Ильинская, 35
304.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
394.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
394.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
398.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Черновцы, ул. Главная, 200
410.8 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
466.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60
грн
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Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
416.8 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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