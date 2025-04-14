Киев
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 00:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
145.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
191.0 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
195.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Днепр, бульв. Славы, 40
196.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
306.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
713.4 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 7 мин
Черновцы, ул. Главная, 200
772.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 37 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
872.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
824.5 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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