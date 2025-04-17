Киев
Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Емкость для забора кала Тирамед (Vessel for stool collection Tiramed)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дашковича Остафия, 19
234.7 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 35
251.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
365.3 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
424.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
430.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
432.1 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
436.2 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
524.9 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
543.6 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
11,60 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Ковель, ул. Независимости, 57
457.8 км
Емкость для забора кала Tiramed №1
Гемопласт
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