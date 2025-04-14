Киев
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Одесса (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
255.4 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
394.3 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
613.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
559.1 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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