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Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
В городах рядом
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
713.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
815.6 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
544.2 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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