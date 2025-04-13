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Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)
Киев
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 24 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
394.3 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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Аптека24
Открыто
Закроется через 54 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
466.4 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30
грн
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Фармсвит здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 44
128.2 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
482.0 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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