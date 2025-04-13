Киев
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Киев (адрес не указан)
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Аптека24
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Закроется через 24 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
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Закроется через 24 мин
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394.3 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека24
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Закроется через 54 мин
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Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Фармсвит здоровья
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Чернигов, просп. Мира, 44
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Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
Аптека
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Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
482.0 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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