Киев
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается через 8 мин
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
191.0 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается через 38 мин
Львов, ул. Зубровская, 38
872.3 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
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