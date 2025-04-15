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Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
6.1 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
134.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
806.2 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
212.1 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 44
427.7 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
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