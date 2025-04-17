Киев
Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Емкость для биологических жидкостей Тирамед (Vessel for biological fluids Tiramed)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Фармсвит здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
В городах рядом
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
424.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
7,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Первозвановская, 3-Б
430.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 200
524.9 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,50 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
543.6 км
Емкость для биологических жидкостей Tiramed 50 мл №1
Гемопласт
13,30 грн
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