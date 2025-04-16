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Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Запорожье
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Открывается в 05:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
771.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Броды, ул. Юридика, 1
771.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
781.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
781.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
802.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
803.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
807.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Радехов, ул. Львовская, 1
812.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
815.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
827.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
828.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
828.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
829.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
834.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
834.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
835.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
835.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
838.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Морозная, 21
840.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
840.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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